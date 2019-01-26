شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تؤامة بين سموحة والأندية البلجيكية فى ملف اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة فرج عامر، فى إبرام اتفاقية تؤامة مع عدد من الأندية البلجيكية على مستوى اللاعبين، بحيث يتم التبادل بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
واستغل مسئولو سموحة العلاقة الطيبة بالأندية البلجيكية فى إبرام العديد من الصفقات، حيث تم التعاقد مع اللاعب يامادو توريه من نادى أندرلخت، كما تم الحصول مؤخراً على خدمات أحمد مصطفى من نادى جنت على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
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