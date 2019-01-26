شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استقبال على فرج بالورود بمطار القاهرة بعد تربعه على عرش الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل عدد من ناشئى الاسكواش على فرج، لاعب وادى دجلة العائد من الولايات المتحدة الأمريكية، بالورود بعد تتويجه ببطولة جى بى مورجان الدولية المفتوحة، عقب تغلبه على محمد الشوربجى لاعب سموحة فى المباراة النهائية.

وانتزع على فرج صدارة التصنيف العالمى لرجال الاسكواش من مواطنه محمد الشوربجى الذي تراجع للمركز الثانى خلف لاعب وادى دجلة بعد خسارة لقب البطولة.

وتعد جى بى مورجان أول بطولة تصنف بفئة البلاتينيوم في العام الجارى، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادي 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وكانت نور الشربيني لاعبة سبورتينج قد حصدت لقب السيدات بعد تغلبها على رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً في المباراة النهائية التي استضافتها مدينة نيويرك حتى 24 يناير الجاري .



على فرج في مطار القاهرة



على فرج



مطار القاهرة