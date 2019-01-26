شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة اليد يبحث عن الفوز الأول على إسبانيا فى تاريخ المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث منتخب مصر لكرة اليد عن تحقيق الفوز الأول على إسبانيا فى تاريخ كأس العالم، بالمواجهة التى تجمعهما فى السادسة والنصف مساء اليوم السبت، لتحديد المركزين السابع والثامن فى مونديال الدنمارك.

وشهد تاريخ مواجهات كلا المنتخبين فوز إسبانيا فى 6 مواجهات والتعادل فى مباراة وحيدة، حيث سبق والتقى منتخب مصر مع نظيره الإسبانى فى 7 لقاءات، فازت إسبانيا فى المواجهة الأولى 17 / 14 فى كأس العالم بالسويد 1993 ، كما فاز الماتادور أيضا 27 / 20 بمونديال أيسلندا 1995.

أما فى مونديال اليابان 1997 فتعادل المنتخبان 19 / 19 ، قبل أن تفوز إسبانيا فى كأس العالم 2007 بألمانيا 33 / 29، لتواصل تفوقها فى مونديال كرواتيا بالفوز بنتيجة 28 / 24 .

بينما شهد مونديال السويد 2011 فوز إسبانيا 31 / 18، قبل أن تعزز نتائجها على أرضها فى 2013 بنتيجة 29 / 24 .