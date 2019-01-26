شاهد .. وزير الشباب والرياضة يتابع الأعمال الجارية باستاد القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم السبت ٢٦ يناير، أعمال الصيانة والتطوير الجارية في ستاد القاهرة، في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة أمم أفريقيا ٢٠١٩.
وتفقد وزير الشباب والرياضة سير العمل، وقام بالاطلاع على كافة التطورات على أرض الواقع، موجها بسرعة إنجاز الأعمال الجارية بستاد القاهرة ليكون على أتم
يذكر أن وزير الشباب والرياضة يقوم بجولات بمختلف الاستادات التي ستستضيف مباريات بطولة أمم أفريقيا ٢٠١٩، والتأكد من سير أعمال الصيانة والتطوير بها.
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