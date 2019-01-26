السباحة يناقش تقارير حكام كرة الماء ضد تجاوزات مسئولي الأهلي غدًا

ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة (أرشيفية)

كتب - عبد الرحمن أبوهاشم:

يعقد مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس اجتماعه الشهرى فى تمام الساعة السابعة من مساء غد الاحد بمقر الاتحاد بمدينة نصر لمناقشة العديد من الموضوعات المهمة، ياتى فى مقدمتها عرض المذكرة المقدمة من عدد من حكام كرة الماء ومنهم عماد إبراهيم موسى وعلاء أحمد فرج وأحمد يوسف قطب والتقارير المقدمة منهم ضد وائل عزت رئيس جهاز السباحة فى النادى الأهلى.

وذكرت التقارير، أن مسئولي جهاز السباحة في الأهلي، تعمدوا إهانة الحكام وإرهابهم أثناء بعض المباريات

وسبهم بوابل من الألفاظ الخارجة التى يعاقب عليها القانون ، ومحاولة التعدى عليهم بالايدى كما جاء فى التقارير التى قاموا برفعها لمجلس الادارة ، وخاصة فى لقاء الاهلى وهليوبوليس ، مما دعى الحكام الى تقديم شكوى رسمية مرفق بها التقارير إلى مجلس الإدارة ضد مسئولى جهاز السباحة بالقلعة الحمراء لما بدر منهم فى حقهم أثناء إدارة مباريات رسمية فى منافسات كرة الماء.

كما ينافش المجلس أيضا الاستعدادات التى يقوم بها الاتحاد للبطولات التى يشارك فيها والبطولات التى يتظمها خلال الفترة المقبلة ، ومنها بطولة أفريقيا للناشئين لكرة الماء تحت 16 عاما والتى تقام فى الاسبوع الاول من ابريل المقبل ، والتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة الماء تحت 19 عاما التى تقام فى شهر ابريل ايضا ، وبطولة الجراند بيري للغطس التى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل ، وبطولة الهابا وابا لتطوير المراحل السنية لكرة الماء والتى تقام فى مصر لأول مرة ، ويعتزم الاتحاد اقامة البطولة فى أحد المدن الساحلة بشرم الشيخ أو الغردقة فى الأسبوع الأول من أبريل المقبل.