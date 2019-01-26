شاهد .. الأفريقي التونسي يتضامن مع الإسماعيلي في بيان رسمي

أصدر نادي الإفريقي التونسي بيانًا رسميًا، يفيد بتضامنه الكامل مع النادي الإسماعيلى ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بشأن إقصائه من بطولة دورى أبطال إفريقيا بنسختها الحالية.
شمل الخطاب التأكيد على حفاوة استقبال
وأكد الافريقى فى خطابه على استغرابه من هذا القرار الذى كان مجحفا، متمنيا قبول استئناف الإسماعيلى بإعادته لمنافسات البطولة القارية.
كان الكاف قرر استبعاد الدراويش بناءً على شغب الجماهير بعدما ألقت الحجارة وزجاجات المياه على أحد المساعدين، مما استوجب استبعاد الإسماعيلي وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي.
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