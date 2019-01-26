شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وإسبانيا في مونديال اليد والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي مساء اليوم السبت، منتخب مصر لكرة اليد نظيره الإسباني في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد المقام بتنظيم مشترك بين المانيا والدنمارك.

وتنطلق المباراة في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، لتحديد المنتخب صاحب المركز السابع بالمونديال.

وتنقل قناة «النيل للرياضة» المباراة على الهواء مباشرة.

وفي حال فاز منتخب مصر بالمركز السابع سيضمن الدخول في الملحق المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020، في حالة عدم الفوز بكأس الأمم الأفريقية المقبلة، التي يضمن حامل لقبها التأهل المباشر للأولمبياد.