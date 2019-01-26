بايرن ميونخ يسعى لضم مدافع أتلانتا الإيطالي

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ذكرت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية اليوم السبت أن بايرن ميونخ وضع عينه على جيانلوكا مانشيني، مدافع فريق أتالانتا لتعزيز خط دفاعه فى الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة النادي البافاري في إبرام صفقة دفاعية جديدة، بعد بنيامين بافارد، ظهير شتوتجارت الألماني.

ويتنافس بايرن مع روما الإيطالي على الظفر بتوقيع اللاعب الشاب، البالغ من العمر 22 عاما، الذي جذب أيضأ أنظار بعض الأندية الإنجليزية.

ويملك المدافع الإيطالي قدرات لافتة، حيث يتميز بقدرته على بناء اللعب،فضلا عن مساهماته الهجومية، بتسجيل 6 أهداف وصناعة آخر هذا الموسم.

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