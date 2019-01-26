علاء أبو القاسم يودع كأس العالم لسلاح الشيش باليابان

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خسر علاء أبو القاسم،لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش فى دور الـ32 بكأس العالم المقام فى اليابان من لاعب الولايات المتحدة بنتيجة 10 / 7،ليودع المنافسة ويحتل المركز الـ22 فى البطولة.

واحتل محمد حمزة المركز الـ71 بالخروج من دور الـ64 التمهيدى، بينما احتل محمد حسام المركز 114 بالخروج من دور الـ128، فيما جاء محمد عصام فى المركز الـ151 بالخروج من دور المجموعات.

وتبدأ اليوم منافسات الفرق فى البطولة بعد انتهاء منافسات الفردى.

ويرأس البعثة المصرية فى البطولة عبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح.

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