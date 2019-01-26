رامون دياز مديرًا فنيًا لبيراميدز

أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، التوقيع مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لحسام حسن.

وكان تركي آل الشيخ قد أقال حسام حسن من تدريب بيراميدز، عقب التعادل مع الزمالك في بطولة الدوري المصري، يوم الخميس الماضي.

وقال تركي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” “تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز”.

وتابع: “وقعنا مع فريق تدريبي كامل ممون من 8 أعضاء، وسيحضر الجهاز الفني مباراة الداخلية المقبلة ثم يتسلم المهمة بعدها”.

واختتم: “مدرب بيراميدز في مباراة الداخلية أحمد حسن المتحدث الرسمي باسم النادي”.

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