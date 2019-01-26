شكرا لقرائتكم بالاحتياطى ..الجيش يخوض ودية أمام الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى الثانية والنصف ظهر اليوم، السبت، فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك ايميل مباراة ودية مع نظيره الداخلية على ستاد جهاز الرياضة العسكرى.

وأكد علاء عبد العال مدرب الفريق الشرطي في تصريحات خاصة، أن الداخلية يواجه الطلائع بالفريق الإحتياطي، حيث كان اللاعبين الذين شاركوا أمام الانتاج الحربي في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري حصلوا على راحة لمدة 48 ساعة .

ويعود اللاعبين الأساسيين بالداخلية اليوم السبت إلى استئناف التدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها حيث يؤدي اللاعبين تدريبات استشفائية.

وكان الداخلية قد تعادل مع الإنتاج الحربى بهدفين لكل فريق، فيما خسر الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف من بيراميدز فى الجولة العشرين للدوري .