أزمة دفاعية فى أرسنال

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جدة - عمرو شويل يواجه أرسنال أزمة دفاعية بعد احتمال إصابة القائد لوران كوسيلني بكسر في الفك وتعرض سقراطيس باباستاثوبولوس لمشكلة في الكاحل خلال الهزيمة أمام مانشستر يونايتد في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس الجمعة إذ يملك مدافعا واحدا لائقا.

وكان المدرب أوناي إيمري يعاني بالفعل قبل الخسارة 3-1 أمام يونايتد بعد انتهاء موسم كل من هيكتور بليرين وروب هولدينج عقب إصابتيهما بقطع في الرباط الصليبي يوم الأحد الماضي وفي ديسمبر على الترتيب.

وأجاب إيمري عند سؤاله عن مدى الإصابتين الجديدتين "أعتقد أن إصابة سقراطيس ليست خطيرة فهي مشكلة في الكاحل ولوران كوسيلني سيذهب إلى المستشفى للخضوع لفحوصات". وأضاف إيمري مشيرا إلى فكه "ربما كسر هنا وأتمنى ألا تكون كذلك لكن علينا الانتظار".

وقال إيمري "أعتقد أن عند التأخر 2-1 كنا نملك فرصة إدراك التعادل أو الفوز لكن الوضع بعد الإصابتين وخاصة الثانية التي تعرض لها كوسيلني لم يساعدنا. إصابتان تسببتا في تغيير حظوظنا".

وأشار إيمري إلى أن الإصابات كانت أحد أسباب الهزيمة أمام يونايتد الذي فاز بجميع مبارياته الثماني مع المدرب أولي جونار سولشار. وتقدم الفريق الضيف بهدفين عبر أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال السابق وجيسي لينجارد قبل أن يقلص بيير-إيمريك أوباميانج الفارق في نهاية الشوط الأول. وحسم البديل أنطوني مارسيال الفوز ليونايتد بهدف ثالث متأخر بعد هجمة مرتدة باستاد الإمارات.