شكرا لقرائتكم راموس يُدير مباراة قطر والأمارات بكأس أسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اليوم، السبت، تعيين الحكم المكسيكي سيزار راموس لإدارة المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي قطر والامارات المحدد لها الثلاثاء المقبل بملعب "محمد بن زايد"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس اسيا.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن لجنة الحكام التابعة للاتحاد الاسيوي لكرة القدم كلفت أيضاً الحكم الأسترالي كريس لادارة مباراة ايران واليابان المحدد لها بعد غد الاثنين بملعب "هزاع بن زايد".

وصعد منتخب قطر للدور نصف النهائي بمسابقة كأس اسيا بعدما تغلب على منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل، فيما تغلبت الإمارات بالنتيجة ذاتها على أستراليا.

فى حين فازت إيران على الصين بثلاثية نظيفة واليابان على فيتنام بهدف دون مقابل ضمن منافسات الدور نصف النهائي.