شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يحفز لاعبى الأهلى قبل مواجهة دجلة ويعقد محاضرة فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة الأول بالأهلى مرانه عصر اليوم استعداداً لمواجهة وادى دجلة، المقرر لها الاثنين المقبل ضمن مواجهات الجولة العشرين فى بطولة الدورى الممتاز.

وحرص الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، على منح اللاعبين أكبر عدد ساعات من الراحة لالتقاط الأنفاس بإقامة مران الفريق أمس صباحا ثم استئنافه اليوم السبت فى الرابعة عصراً.

ويعقد لاسارتى محاضرة اليوم مع اللاعبين للحديث عن مواجهة وادى دجلة، والتأكيد على ضرورة مواصلة الانتصارات فى بطولة الدورى، ويركز المدير الفنى على الجانبين الفنى والنفسى لتحفيز اللاعبين، بعد الأداء والنتيجة التى حققها الفريق فى آخر مبارياته أمام مصر المقاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة التى تقام الاثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة العشرين من بطولة الدورى.