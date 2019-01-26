شكرا لقرائتكم خبر عن رامون دياز.. أرجنتيني في مهمة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافد جديد إلى الإيجيبشن ليج بعدما أعلن نادى بيرامديز عن التعاقد مع رامون دياز المدير الفنى الأرجنتينى ليتولى المسئولية الفنية للفريق، خلفاً للتوأم حسام وابراهيم حسن، اللذين تمت إقالتهما بعد التعادل الأخير بمسابقة الدورى العام أمام الزمالك بنتيجة 3/3.

المخضرم الأرجنتينى تولى قيادة العديد من الفرق منذ بداية مسيرته التدريبية عقب اعتزاله كرة القدم فى موسم 1994، وجاءت الفرق التى دربها كالتالى:

اتحاد جدة السعودى، الهلال السعودى، منتخب باراجواى، ريفير بليت الأرجنتيني، سان لورينزو الأرجنتيني، نادى أمريكا المكسيكي، انديبندينتى الأرجنتيني، أكسفورد يونايتد الانجليزي، ويعتمد رامون دياز فى طريقته الفنية بشكل أكبر على طريقة اللعب"4.3.2.1".

دياز بدأ مسيرته كمدرب مع فريقه السابق ريفر بليت عام 1995 واستمر معه كمدرب حتى نهاية العام 2002 وحقق مع الفريق عدة إنجازات ثم انتقل بعد ذلك لتدريب فريق إنجليزى مغمور هو أوكسفورد يونايتد من ديسمبر 2004 وحتى مايو 2005، ولعب الفريق تحت قيادته 25 مباراة، فاز الفريق معه فى 10 مباريات وتعادل فى 7 وخسر 8.

مجدداً عاد رامون دياز بعد ذلك للدورى الأرجنتينى، ودرب فريق سان لورنزو وحصل معه على لقب الدورى الأرجنتينى بعد غياب 6 سنوات، ثم تم تعيينه فى العام 2008 مدربًا لفريق أمريكا كلوب المكسيكى بعقد يمتد لـ3 سنوات، ولكن تمت إقالته من قبل إدارة النادى المكسيكى فى الـ 10 من فبراير 2009 وذلك لسوء نتائج الفريق.

عاد دياز كمدرب لفريق سان لورينزو فى موسم 2009-2010 ولقى حفاوة كبيرة من أنصار الفريق، وحقق بطولة الدورى فى ولايته الأولى مع الفريق موسم 2007 لعب الفريق تحت قيادته فاز فى 10 مباريات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 11 مباراة.

استقال رامون دياز من منصبه فى لسان لورينزوى أبريل من 2011 بعد تراجع نتائج الفريق وتراجعه فى الترتيب للمركز 11ورغم محاولات إدارة النادى إثنائه عن الاستقالة إلا أنه رد عليهم بقولة: “القرار غير قابل للنقاش”.

كما تولى رامون دياز تدريب منتخب بارجواى وحقق معه المركز الرابع فى بطولة "كوبا أمريكا"، والتى أقيمت فى تشيلى عام 2015، ثم قاد فريق الهلال السعودى.

إنجازاته رامون دياز مع الفرق التي دربها :

الدورى الأرجنتينى (أبراتورا) 4 مرات أعوام (1996، 1997، 1999، 2002)

الدورى الأرجنتينى (كلاوسورا) عامى (1997، 2007)

بطولة الكوبا ليبرتادوريس فى العام 1996

بطولة السوبر لأندية أمريكا الجنوبية عام 1997

الدوري والكأس السعودي موسم 2016/2017 كما وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017