الإسماعيلى يرفض التعاقد مع التونسى ماهر حداد.. اعرف السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الإسماعيلى التعاقد مع التونسى ماهر حداد صانع ألعاب الصفاقسى والأفريقى السابق. وكان حداد قد خضع لفترة اختبار بتدريبات النادى الإسماعيلى قبل أن يقرر البلجيكى سيدومير المدير الفنى للدراويش رفض التعاقد معه. وتعاقد الإسماعيلى فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع الثلاثى الأجنبى شيلونجو واودا مارشال ويحيى بن زايد، ووضع الثنائى كريستوفر ميندوجا ولسعد الجزيرى على قائمة الانتظار، لذا لا يوجد مكان فى قائمة الفريق لقيد حداد.

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