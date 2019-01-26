شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يحدد موعد مبارياته الودية استعداداً للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، يومى 28 و31 يناير الجارى موعداً لإقامة مباراتين وديتين لم يتحدد طرفاها بعد. ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الجونة المقرر لها السابع من فبراير المقبل فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام. وتعادل الإنتاج الحربى مع الداخلية بهدفين لكل فريق فى الجولة العشرين لمسابقة الدورى العام.

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