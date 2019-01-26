الإفريقى التونسى يتضامن مع الإسماعيلى ويطالب الكاف بقبول التظلم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى الإفريقى التونسى خطابا رسميا للإسماعيلى يفيد بتضامنه الكامل ضد قرار الاتحاد الافريقى بشأن اقصائه من بطولة دورى أبطال إفريقيا بنسختها الحالية.
شمل الخطاب التأكيد على حفاوة استقبال الفريق التونسى وحسن الضيافة وتأمين الجماهير على أفضل شكل خلال المباراة التى جمعت الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.
وأكد الإفريقى فى خطابه على استغرابه من هذا القرار الذى كان مجحفا ،متمنيا قبول استئناف الإسماعيلى باعادته لمنافسات البطولة القارية.
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