شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر يتسلم راية استضافة مصر مونديال اليد 2021 غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلم هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، غدا الأحد، راية كأس العالم المقبل المقرر أن تستضيفها مصر 2021 عقب نهائى مونديال الدنمارك بين صاحب الأرض والنرويج.

ومن المقرر أن يتسلم نصر الراية من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

ويلتقى منتخب مصر لكرة اليد فى السادسة والنصف مساء اليوم مع إسبانيا فى مباراة تحديد المركزين السابع والثامن بالمونديال.