شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه طلائع الجيش وديا بالفريق الاحتياطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق طلائع الجيش، بقيادة البلجيكى لوك ايميل، فى الثانية والنصف ظهر اليوم، السبت، مباراة ودية مع نظيره الداخلية باستاد جهاز الرياضة العسكرى.

وأكد علاء عبد العال، مدرب الداخلية، فى تصريحات خاصة، أنه سيواجه الطلائع بالفريق الاحتياطي، حيث كان اللاعبون الذين شاركوا أمام الإنتاج الحربى فى المباراة الأخيرة ببطولة الدورى حصلوا على راحة لمدة 48 ساعة.

ويعود اللاعبون الأساسيون بالداخلية اليوم، السبت، لاستئناف التدريبات بعد انتهاء الراحة التى حصلوا عليها حيث يؤدى اللاعبون تدريبات استشفائية.

وكان الداخلية قد تعادل مع الإنتاج الحربى بهدفين لكل فريق، فيما خسر الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف من بيراميدز فى الجولة العشرين للدورى.

ويحتل فريق الداخلية المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 21 نقطة، جمعها الفريق الشرطي من 4 انتصارات، 9 تعادلات و 7 هزائم .

ويستعد الداخلية لمواجهة بيراميدز بمنافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، والتي تقام 4 فبراير المقبل على استاد كلية الشرطة بالعباسية.