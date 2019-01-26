شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة اليد يرتدى الزى الأبيض أمام إسبانيا فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتدى منتخب مصر لكرة اليد الزى الأبيض أمام نظيره الإسبانى فى المباراة التى ستجمعهما فى السادسة والنصف مساء اليوم، فى إطار تحديد المركزين السابع والثامن بكأس العالم فى الدنمارك. وأعلن مؤمن صفا، رئيس بعثة منتخب مصر لكرة اليد، ارتداء منتخب الفراعنة القميص الأبيض والشورت الأسود فى لقاء الليلة. جاءت منافسة مصر على المركزين السابع والثامن فى ظل خسارة المجر من النرويج بفارق 9 أهداف 35 /26 فى ختام الدور الرئيسى وفوز مصر على تونس بفارق 7 أهداف بنتيجة 30 /23.

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