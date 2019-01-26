شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على سفر المنتخب إلى النيجر بطائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، على سفر منتخب مصر إلى النيجر ونيجيريا فى مارس المقبل بطائرة خاصة.

وناقش اتحاد الكرة مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، السفر إلى النيجر ونيجيريا بطائرة خاصة لتجنب إجهاد اللاعبين من الرحلتين، قبل الموافقة على الطلب وبدء التحرك لإنهاء هذا الأمر.

ويلتقى منتخب مصر مع النيجر فى مارس المقبل بالجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، كما يخوض المنتخب الوطنى ومباراة ودية أمام نيجيريا يوم 26 مارس المقبل استعدادًا للبطولة القارية.