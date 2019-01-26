اختبار طبي لمصطفى فتحي يحسم مشاركته أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر خضوع مصطفي فتحي صانع ألعاب فريق الزمالك لاختبار طبي يوم غد الأحد؛ للاطمئنان على إصابته التي يعاني منها في الركبة وأبعدته عن مباريات الفريق الأخيرة.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الزمالك للاطمئنان علي إصابة مصطفي فتحي خاصة وأنه من العناصر الأساسية ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الفني إمكانية مشاركة اللاعب في لقاء المقاصة من عدمه بعد الاختبار الطبي.

ويواصل الفريق الأبيض استعداداته لمباراة مصر للمقاصة، المقرر إقامتها في الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدورى الممتاز على ستاد بتروسبورت.