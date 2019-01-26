الإسماعيلي يلجأ للمحكمة الرياضية بعد استبعاده من دوري أبطال أفريقيا

الإسماعيلي والأفريقي التونسي (أرشيفية)

كتبت - نورهان فضل:

عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلي، اجتماعا لمناقشة أزمة استبعاد الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بسبب شغب جماهيره في مباراة الإفريقي التونسي،

بالجولة الثانية لدور المجموعات.وتسعى إدارة الدراويش لتصعيد الأمور للمحكمة الرياضية ، في حال رفض "الكاف" التظلم الذي قدمه الفريق، ويأمل الأصفر حل هذه القضيةقبل مباراة فريق قسطنطينية الجزائري يوم 1 فبراير في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

كان الكاف قرر استبعاد الدراويش بناءً على شغب الجماهير بعدما ألقت الحجارة وزجاجات المياه على أحد المساعدين، مما استوجب استبعاد الإسماعيلي وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي.

