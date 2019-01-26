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عقد المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلي، اجتماعا لمناقشة أزمة استبعاد الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بسبب شغب جماهيره في مباراة الإفريقي التونسي،بالجولة الثانية لدور المجموعات.
وتسعى إدارة الدراويش لتصعيد الأمور للمحكمة الرياضية، في حال رفض "الكاف" التظلم الذي قدمه الفريق، ويأمل الأصفر حل هذه القضية
كان الكاف قرر استبعاد الدراويش بناءً على شغب الجماهير بعدما ألقت الحجارة وزجاجات المياه على أحد المساعدين، مما استوجب استبعاد الإسماعيلي وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يلجأ للمحكمة الرياضية بعد استبعاده من دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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