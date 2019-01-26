موعد مباراة الرجاء والنجم الساحلي في بطولة كأس زايد والقنوات الناقلة

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يلتقي فريق الرجاء المغربي، مع النجم الساحلي التونسي، في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد الخامس في المغرب، ضمن لقاءات ربع نهائي بطولة كأس زايد للأنديةالأبطال "البطولة العربية".
وتذاع المباراة على قناة أبوظبي الرياضية 1، ويديرها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، ويعاونه محمود أبو الرجال، والسوداني وليد أحمد.
ويغيب أمين الشرميطي ومحمد أمين بن عمر عن النجم الساحلي نتيجة إصابته في لقاء النادي الإفريقي، فيما يستعيد الرجاء بعض النجوم مثل الليبي سند الورفلي بجانب عبد الإله الحافيظي، ومحمد الدويك، ومحمود بنحليب، العائدين للقائمة بعد استبعادهم من المباراة الأخيرة.
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