شاهد.. "عاش ياوحش" ميدو في الجيم.. وعمرو أديب يسخر: "كده العزومات خس"

نشر أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، مقطع فيديو له من الصالة الرياضية "الجيم"، وهو يمارس بعض التمارين الرياضية لشد ونحت الجسم، ويبدو عليه خسارة كبيرة للوزن.
ولقى مقطع الفيديو الكثير منالتعليقات، وكان من بينهم الإعلامي عمرو أديب الذي دخل على الخط، وسخر من حفاظ ميدو على جسمه والنظام الغذائي والتمارين الرياضية التي يتبعها.
شاهد الفيديو:
قال أديب ردًا على مقطع الفيديو: "فين أيام الأكل الجميل والمطاعم الحلوة كده ضرر علينا جميعًا ياعالمي بعد كده العزومات كلها خس وجزر"، وردًا ميدو ضاحكًا.
الجدير بالذكر أن ميدو تولى المسؤولة الفنية لفريق الوحدة السعودي، وتمكن من قيادته لدور الـ8 فى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
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