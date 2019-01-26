وزير الرياضة يشيد بوجود منتخب اليد بين الثمانية الكبار في المونديال ويعد بتكريم الفريق

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم:

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا بالمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أشاد خلاله بأداء المنتخب الوطني في بطولة العالم السادسة والعشرين المقامة حاليا في ألمانيا والدنمارك، وأثنى وزير الرياضة على المجهود الكبير الذي بذله لاعبو المنتخب وجعلهم بين الثمانية الكبار في بطولة العالم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما يقدمه منتخب مصر لكرة اليد يحظى باهتمام القيادة السياسية والجمهور المصري العظيم الذي يتابع بترقب كبير مباريات فريقه في المحفل العالمي.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن فوز المنتخب الوطني على المنتخب التونسي

بفارق سبعة أهداف في ختام الدور الرئيسي يعطي دلالة واضحة على المستوى الفني المتطور الذي وصل إليه لاعبو المنتخب، ويعد رسالة طمأنينة للجماهير قبل استضافة مصر للنسخة المقبلة من بطولة العالم في ٢٠٢١.

ووعد صبحي بتكريم كبير لبعثة المنتخب الوطني فور عودتهم من الدنمارك، لما قدموه من جهد لإعلاء اسم مصر في بطولة العالم، وطالبهم بمواصلة العمل لتقديم مستوى متميز في مباراة تحديد المركز السابع أمام اسبانيا السبت المقبل.

تضم قائمة المنتخب فى المونديال 18 لاعبا هم: كريم هنداوي "بشيكتاش التركي" ومحمد عصام الطيار "الأهلي"في حراسة المرمى، وعمر الوكيل "الأهلي" وكريم أيمن "الزمالك" وعلي زين "الشارقة الإماراتي" ويحيى الدرع "الزمالك" وعبد الرحمن فيصل "الأهلي" وعمر حجاج "الأهلي" وإسلام حسن "الأهلي" وأحمد خيري "الأهلي" وأحمد الأحمر "الزمالك" ويحيى خالد "الزمالك" ومحمد سند "نيم الفرنسي" وأكرم يسري "الزمالك" وإبراهيم المصري "الأهلي" ومحمد ممدوح هاشم "مونبلييه الفرنسي" ووسام سامي نوار "الزمالك" ومحمد جمال"الجزيرة".

يرأس بعثة المنتخب في بطولة العالم مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد، ويضم الجهاز الفني: الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني، وحسين زكي وهاني الفخراني مدربين مساعدين، وفينيو لوزارت مدرب حراس المرمى، ونور أبوزيد المدير الإداري، ومحمد شوقي طبيبا للمنتخب، ومحمد إمام محلل الأداء.