اونلاين | yalla shoot| مانشستر سيتي وبيرنلي| بث مباشر | كورة ستار

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يستقبل فريق مانشستر سيتي نظيره بيرنلي في مباراة ليست سهلة على الطرفين في الخامسة مساءا اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب الاتحاد ، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر.

السيتي الذي نجح في التأهل للمباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية بعد عبور بيرتون ألبيون، يسعى لمواصلة التقدم في البطولة والمنافسة على لقب جديد، ويحتل السيتزن المركز الثاني برصيد 56 نقطة، يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر.

ومن المنتظر أن يبدأ الإسباني بيب جوارديولا مباراة اليوم بتشكيل مكون من موريتش في حراسة المرمى، وفي الدفاع دانيلو ، فيليب ساندلير ، جارسيا ، زينشينكو، وفي الوسط ديلف ، فودين ، دى بروين، ويقود الهجوم بوفيدا ، محرز ، أجويرو، كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4.