رياضة | بعد رحيله عن بيراميدز.. هل خسر حسام حسن كل أندية الدوري المصري؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد رحيله عن بيراميدز.. هل خسر حسام حسن كل أندية الدوري المصري؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحل حسام حسن عن تدريب بيراميدز بعد تجربة سريعة استمرت 11 مباراة فقط ختمها بالتعادل 3-3 مع الزمالك ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن لحسام حسن تدريب فريق جديد في الدوري المصري بعد تجربة بيراميدز التي خسر فيها أكثر مما ربح.. هذا ما نستعرضه في السطور التالية:

الأهلي والزمالك

لا يمكن بأي حال من الأحوال التفكير في إمكانية تولي حسام حسن الأهلي أو الزمالك هذا الموسم وربما في السنوات المقبلة لسابق أزماته مع الناديين وجماهيرهما.

الإنتاج وطلائع الجيش وحرس الحدود والداخلية والجونة

الأندية الخمسة السابقة تميل بطبيعتها إلى المدربين الأكثر هدوءًا داخل الملعب وترفض المدربين من عينة حسام حسن وحماسه وكثرة اندفاعه

مصر المقاصة

سبق لحسام حسن تدريبه لكن الفريق يسير حاليًا بثبات مع طلعت يوسف ولا يمكن التفكير في تغييره كما أن التجربة السابقة تشير إلى أنه سيكون خارج الحسابات باستمرار.

سموحة

أعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فكرة التعاقد مع التوأم حسام وإبراهيم حسن غير مطروحة لثقته في عادل عبد الرحمن

المصري البورسعيدي

أصبحت عودة حسام حسن لبورسعيد مرفوضة لأنه الذي باع الفريق في منتصف الموسم من أجل التعاقد مع بيراميدز

النجوم وإنبي والإسماعيلي ودجلة والاتحاد السكندري والمقاولون وبتروجت

أندية ربما تبدو متاحة لحسام حسن إذا تدهورت أمورها أكثر وإن كانت فرصه أقل في النجوم وإنبي والمقاولون لاستقرارهما فنيًا وإداريًا.

الخليج هو الحل

أصبح حسام حسن مطالبًا بفترة استراحة مصرية والتدريب في الخليج حتى يمكنه العودة أقوى مما كان كما فعل مع منتخب الأردن

الأهلي والزمالك وبيراميدز في صراع ثلاثي على لقب الدوري المصري

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وتعادل الزمالك وبيراميدز 3-3 في آخر مبارياتهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 42 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 30 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- الإنتاج الحربي 28 نقطة

6- المقاولون العرب 27 نقطة

7- طلائع الجيش 24 نقطة

8- سموحة 24 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة

10- المصري البورسعيدي 22 نقطة

11- الجونة 22 نقطة

12- الداخلية 21 نقطة

13- النجوم 21 نقطة

14- إنبي 20 نقطة

15- الإسماعيلي 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة