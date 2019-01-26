رياضة | تفاصيل تعاقد الكوكب السعودي مع محمد كوفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل تعاقد الكوكب السعودي مع محمد كوفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الكوكب السعودي تعاقده رسميا مع البوركيني محمد كوفي مدافع المصري البورسعيدي لمدة 6 شهور خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع اللاعب للفريق السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مقابل 30 ألف دولار بجانب التنازل عن 120 ألف دولار باقي مستحقاته لدى النادي المصري.

يذكر أن يقود نادي الكوكب السعودي جهاز فني مصري بقيادة أسامة نبيه نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، والمدرب العام السابق للفراعنة.