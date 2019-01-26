رياضة | غدا.. أحمد حسن يقود تدريبات بيراميدز استعدادا للداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. أحمد حسن يقود تدريبات بيراميدز استعدادا للداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقود أحمد حسن عميد لاعبي العالم والمدير الفني المؤقت لفريق بيراميدز تدريبات الفريق غدا الأحد، استعدادا لمباراة الداخلية في الدوري العام.

وكان تركي آل الشيخ رئيس هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز قد أعلن عن تعيين الأرجنتيني رامون دياز مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، على أن يقود أحمد حسن بيراميدز في لقاء الداخلية لحين وصول الجهاز الفني الجديد.

ويمتلك أحمد حسن خبرات واسعة من خلال رحلته الطويلة مع الكرة في مشواره الاحترافي، والذي حقق خلالها نجاحات كبيرة وأرقام قياسية غير مسبوقة، سواء لاعبا أو إداريا أو مديرا فنيا، حيث عمل مديرا فينا لفريق لبتروجت عقب الاعتزال، ومديرا للمنتخب الوطني، كما أنه عميد لاعبي العالم، ويمتلك تاريخا طويلا حافلا بالإنجازات.

ويستعد الصقر لمواجهة الداخلية يوم 4 فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للمسابقة، حيث يجتمع باللاعبين قبل بدء مران الفريق غدا لوضع خطة العمل والتأكيد علي ضرورة مواصلة النجاحات التي حققها الفريق بفرض نفسه في المقدمة.