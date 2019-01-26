شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزى اليوم السبت والقنوات الناقله والان مع التفاصيل

تقام اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة ضمن المنافسة على كأس الإتحاد الإنجليزى، والتى ستعرض على العديد من القنوات الفضائية. أكرينجتون X ديربى كاونت– الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة beIN SPORTS HD 2. سوانزى سيتى X جيلينجهام – الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 2. برايتون X وست بروميتش ألبيون– الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 2. دونجاستر روفرز X أولدهام اتلتيك– الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 2. ميدلزبره X نيو بورت– الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 2. مانشستر سيتى X بيرنلى– الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 2. بورتسموث X كوينز بارك رينجرز– الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 2. نيوكاسل يونايتد X واتفورد– الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 2. شروسبري تاون X وولفرهامبتون– الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 2. ميلوول X إيفرتون– الساعة السابعة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 2. ويمبلدون X وست هام يونايتد– الساعة العاشرة إلا ربع مساءا على قناة beIN SPORTS HD 2.

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