شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية لبرشلونة قبل لقاء الكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستعد نادي برشلونة لخوض أصعب فتراته طوال هذا الموسم، بعدما ينتظره العديد من المواجهات الصعبة والمثيرة في جميع المسابقات الفترة القادمة ختاما بلقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقرير يفيد بأن الفريق الكتالوني أمامه شهر "فبراير" مليء بالمباريات الهامة والصعبة في أكثر مراحل الموسم خطورة.

وأوضحت الصحيفة أن البارسا سيخوض خلال الشهر القادم من سبع إلى تسعة مباريات حال تأهل الفريق لنصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

وتبدأ هذه المباريات من الغد عندما يواجه برشلونة نظيره جيرونا في الليجا، ثم يستضيف إشبيلية يوم 30 يناير الجاري في إياب ربع نهائي كأس الملك، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق الأندلسي 2 – 0.

ثم يخوض البارسا مواجهة قوية أمام فالنسيا يوم 2 فبراير المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الأسباني، وفي حال تأهل الفريق لنصف نهائي الكأس سيكون يوم 6 فبراير هو موعد مباراة ذهاب نصف النهائي.

ويعود الفريق الكتالوني مرة أخرى لمواجهة مثيرة يوم 10 فبراير أمام أتلتيك بيلباو في الجولة 23 من الليجا، قبل مباراة بلد الوليد يوم 16 في الجولة 24.

وسيخرج برشلونة لخوض لقاء ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي يوم 19من نفس الشهر، ثم يعود مرة أخرى لمواجهة إشبيلية لكن هذه المرة في الجولة 25 من الليجا.

وسيكون البلوجرانا على موعد مع لقاء العودة في نصف نهائي الكأس "حال التأهل" يوم 27 فبراير، قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها العالم أجمع أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض يوم 2 من شهر مارس القادم.