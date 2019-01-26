شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يعلن عن هوية المدرب الجديد لبيراميدز والان مع التفاصيل

قال تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى بيراميدز، اليوم السبت، فى منشور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" إنه تم التوقيع مع رامون دياز ليتولى تدريب نادى بيراميدز.

وأضاف آل الشيخ أنه سيعاون المدرب الجديد فريق تدريبى كامل من ٨ أعضاء، ليقرر استلامهم الفريق عقب مباراة بيرلميدز والداخلية.

والجدير بالذكر أن قرار تغيير المدرب جاء عقب إقالة التوأم حسام وإبراهيم حسن نتيجة لتعادل بيراميدز ونادى الزمالك ليتصدر الزمالك الترتيب يوم الخميس بنتيجة 3-3.