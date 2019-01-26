شكرا لقرائتكم خبر عن كأس آسيا: شجاعة فارس جمعة تثير آراء متباينة والان مع التفاصيل

أثارت إصابة مدافع الإمارات فارس جمعة برأسه في اللحظات الأخيرة من فوز بلاده التاريخي على أستراليا أمس الجمعة في ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم، آراء متباينة حول إصراره على إكمال المباراة برغم الضربة القوية على رأسه.

وفي ظل إشادات كبيرة بشجاعة اللاعب وتفانيه بحمل قميص بلاده، انتقد آخرون السماح له بمتابعة المباراة في ظل إصابة قوية برأسه كادت تشكل خطراً على حياته.

وكانت الإمارات متقدمة بهدف علي مبخوت عندما تعرض جمعة (30 عاماً) لضربة قوية على رأسه، إثر احتكاك مع الأسترالي ماثيو ليكي، في وقت كان أجرى المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني تبديلاته الثلاثة.

ونقل اللاعب خارج أرض الملعب، لكنه أصر على النهوض، فيما بدا توازنه مختلاً، ليعود للمشاركة في اللحظات الأخيرة متحاملاً على إصابته، ويساهم بشكل لافت بوصول الإمارات إلى نصف النهائي، حيث ستلاقي قطر الثلاثاء المقبل.

وبعد نقله إلى المستشفى، قال جمعة من سريره: "أطمئن الناس أني بخير والأمور طيبة.. أكملت المباراة من أجل العلم، نقاتل حتى اللحظة الأخيرة".

وبدوره، قال حارس الإمارات خالد عيسى: "فارس كان بطلاً اليوم.. بلادنا أعطتنا كل شيء ووفرت لنا كل سبل الراحة، وما قمنا به قطرة في بحر ويجب ان نقدم الغالي والنفيس لها".

لكن طبيب المنتخب الإماراتي كشف في تصريحات لقناة دبي الرياضية: "قال لي فارس لن يستطيع أحد منعي من اللعب.. يجب أن أقاتل من أجل بلادي".

وتابع طبيب الإمارات: "بعد هكذا إصابة لم أكن لأسمح له بمتابعة اللعب.. لحسن الحظ لم يتعرض لأي ضرر بدماغه أو كسر برأسه".

في المقابل، انتقد النجم المصري السابق أحمد حسام "ميدو" عبر حسابه على تويتر السماح لجمعة بمتابعة اللقاء، وقال: "فارس جمعة بطل ولكن كان يجب على الطبيب الإصرار على إخراجه من الملعب ويجب العمل على نصيحة كل اللاعبين بأن يخرجوا من الملعب فوراً إذا شعروا بأي خطر على حياتهم، وعدم محاولة استكمال اللعب مهما كانت الظروف ومها احتاج فريقك إليك.. حياة اللاعبين أهم من اي مباراة كرة قدم!".

وتابع ميدو الذي توقع توجيه إنذار من الاتحاد الدولي لطبيب المنتخب الإماراتي: "لا تشجعوا اللاعبين على محاولة استكمال أي مباراة إذا شعروا بأي ألم أو شعور به خطر على حياتهم والتوقف عن ممارسة اللعب فوراً وأخطار من حولهم إذا استطاعوا حتى ولو بالإشارة.. خاصة اللاعبين صغار السن.. إصرارك على العودة للملعب قد يعرضك للوفاة فوراً، وحياتك أهم من أي مباراة كرة قدم".

وشكل فوز الإمارات على أستراليا فورة جماهيرية كبيرة بعد بداية بطيئة وأداء متوسط في النهائيات، ونقل محلل قناة دبي الرياضية عبد الرحمن محمد إلى المستشفى بعدما أغمي عليه خلال المواجهة، إذ لم يتمالك نفسه فرحاً بالفوز التاريخي.