شكرا لقرائتكم خبر عن تركي أل الشيخ يرسل هدية لصاحب محل قمصان بيراميدز..تعرف عليها والان مع التفاصيل

الخليج 365- أوفى المستشار تركي أل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بوعده تجاه صاحب متجر بيع قمصان فريق بيراميدز.

حيث وجه تركي أل الشيخ رسالة عبر حسابه بموقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك" لصاحب متجر بيع قمصان بيراميدز جاء نصها كالتالي، " ارجو منك التواصل مع الأخ الكابتن حسام والأخ سيف، وهدية من نادي بيراميدز 3000 تيشرت، ومبلغ دعم للمحل".

وكان تركي أل الشيخ وعد صاحب المحل بدعمه، بعد تأكيده في مقطع فيديو سابق أن قميص فريق بيراميدز يحقق مبيعات عالية جدا لا تقل عن مبيعات فريق الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية.

وتعاقد بيراميدز صباح اليوم مع الأرجنتيني رامون دياز لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا لحسام حسن المدير الفني السابق.