شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يستضيف بيرنلي والان مع التفاصيل
كما يسعى السيتي للحفاظ على حظوظه في التتويج بجميع الألقاب المتاحة هذا الموسم، إذ يحتل "السيتيزينز" وصافة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، ويتواجد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وفي ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي اليوم أيضاً، أكرينغتون مع ديربي كاونتي، وسوانزي سيتي مع جيلينغهام، وبرايتون مع ويست بروميتش ألبيون، ونيوكاسل يونايتد مع واتفورد، وشروسبري تاون مع وولفرهامبتون، وميلوول مع إيفرتون، وويمبلدون مع ويست هام يونايتد، ودونكاستر روفرز مع أولدهام أتلتيك، وميدلزبره مع نيو بورت.
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