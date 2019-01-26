انت الان تتابع جوارديولا يتمسك بنجمه المفضل في مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٦ يناير ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

طالب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بتمديد عقد دافيد سيلفا لاعب الفريق، والذي ينتهي تعاقده العام المقبل 2020، حيث انتقل لصفوف الفريق في صيف 2010 قادمًا من نادي فالنسيا، وهو من أكثر اللاعبين تمثيلًا للفريق في البريميرليج وقال فى تصريحات لصحيفة «مانشستر إيفننج نيوز»: «في هذا النوع من الحالات، يعتمد على اللاعب، إذا كان لائقًا والأداء يشبه ما يقدمه هذا الموسم فإنني سأكون سعيدًا، ليس من السهل العثور على لاعبين مثله، في مثل هذا العمر العقل يتحكم بالساقين».

وتابع جوارديولا حديثه: «كان لدي شعور بأنه جيد دائما، خاصة في قدرته التنافسية وقوة شخصيته فى المباريات، لقد سجل أهدافًا أكثر من المعتاد في الأشهر الماضية، كنا في أزمة بعد هزيمة أولمبيك ليون، وكان لاعبنا الرئيسي وسجل في مرمى هوفنهايم وشاختار». وتحدث جوارديولا عن اللاعب كيفن دي بروين، بعد عودته