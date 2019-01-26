جوارديولا يتمسك بنجمه المفضل في مانشستر سيتي

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تحرير:أحمد ثروت ٢٦ يناير ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
طالب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بتمديد عقد دافيد سيلفا لاعب الفريق، والذي ينتهي تعاقده العام المقبل 2020، حيث انتقل لصفوف الفريق في صيف 2010 قادمًا من نادي فالنسيا، وهو من أكثر اللاعبين تمثيلًا للفريق في البريميرليج وقال فى تصريحات لصحيفة «مانشستر إيفننج نيوز»: «في هذا النوع من الحالات، يعتمد على اللاعب، إذا كان لائقًا والأداء يشبه ما يقدمه هذا الموسم فإنني سأكون سعيدًا، ليس من السهل العثور على لاعبين مثله، في مثل هذا العمر العقل يتحكم بالساقين».
وتابع جوارديولا حديثه: «كان لدي شعور بأنه جيد دائما، خاصة في قدرته التنافسية وقوة شخصيته فى المباريات، لقد سجل أهدافًا أكثر من المعتاد في الأشهر الماضية، كنا في أزمة بعد هزيمة أولمبيك ليون، وكان لاعبنا الرئيسي وسجل في مرمى هوفنهايم وشاختار». وتحدث جوارديولا عن اللاعب كيفن دي بروين، بعد عودته
وتابع جوارديولا حديثه: «كان لدي شعور بأنه جيد دائما، خاصة في قدرته التنافسية وقوة شخصيته فى المباريات، لقد سجل أهدافًا أكثر من المعتاد في الأشهر الماضية، كنا في أزمة بعد هزيمة أولمبيك ليون، وكان لاعبنا الرئيسي وسجل في مرمى هوفنهايم وشاختار».
وتحدث جوارديولا عن اللاعب كيفن دي بروين، بعد عودته من الإصابة، وقال: "لقد أصبح أكثر تركيزًا بدون الكرة، إنه يملك الكثير من الجودة في عروقه".
واختتم: «لقد أصيب لوقت طويل ويحتاج إلى أن يكون أكثر عدوانية، لقد كان جيدًا في المباريات الأخيرة وعليه أن يعود خطوة تلو الأخرى».
وحقق ديفيد سيلفا رقمًا قياسيا خلال مواجهة وولفرهامبتون الماضية، بعد الدفع به أساسيا مع الفريق لتصبح المباراة رقم 267 له بقميص السيتي في البريميرليج.
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