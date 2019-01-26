انت الان تتابع يد مصر تبحث عن بطاقة ملحق الأولمبياد أمام إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتطلع المنتخب الوطني لتحقيق الفوز على نظيره الإسباني بمونديال اليد.. لاقتناص المركز السابع المؤهل لملحق دورة الألعاب الأولمبية 2020.. المقرر إقامتها في طوكيو باليابان

يحتضن استاد جيسكي بنك بوكسن بمدينة هيرنينج الدنماركية، لقاء المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز، أمام نظيره الإسباني، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، لتحديد المركز السابع، بالنسخة الـ26 من بطولات كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها ألمانيا، والدنمارك بالتنظيم المشترك فيما بينهما، خلال الفترة من 10-27 بالشهر الجاري، وبمشاركة 24 منتخبًا، علمًا بأن المنتخبات المشاركة في البطولة وزعت على 4 مجموعات بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة بالمرحلة الأولى.

وشهد نظام البطولة في هذه النسخة تغييرًا مهمًا عما كان عليه النظام في النسخ الثلاث الماضية، حيث عاد نظام البطولة إلى ما كان معمولاً به في نسخة 2011، وتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة للدور الثاني (الدور الرئيسي). وتأهلت المنتخبات صاحبة المراكز من الرابع للسادس، لمسابقة "كأس الرئيس"

وشهد نظام البطولة في هذه النسخة تغييرًا مهمًا عما كان عليه النظام في النسخ الثلاث الماضية، حيث عاد نظام البطولة إلى ما كان معمولاً به في نسخة 2011، وتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة للدور الثاني (الدور الرئيسي).

وتأهلت المنتخبات صاحبة المراكز من الرابع للسادس، لمسابقة "كأس الرئيس" على مراكز "الترضية" من 13 إلى 24، في المقابل تم تقسيم المنتخبات الـ12 المتأهلة للدور الثاني إلى مجموعتين بحيث ضمت كل منها 6 منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني، من كل مجموعة إلى المربع الذهبي للبطولة.

وفشل المنتخب الوطني، في تحقيق الفوز على نظيره النرويجي، في أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة الثانية بالدور الرئيسي بالبطولة، وخسر فراعنة اليد أمام النرويج، بنتيجة 28-32، علمًا بأن الشوط الأول، قد انتهى لصالح منتخب النرويج أيضا بنتيجة 16-14.

وفي ثاني مواجهات الفراعنة بالمجموعة الثانية بالدور الرئيسي بالبطولة، خسر المنتخب الوطني أمام الدنمارك (26-20) مساء يوم الإثنين الماضي، علمًا بأن الشوط الأول، انتهى لصالح منتخب الدنمارك أيضًا (9-7).

وفي اللقاء الثالث، فازت مصر على تونس، الأربعاء الماضي، بنتيجة 30 - 23، في آخر مباريات الفريقين ضمن منافسات المجموعة الثانية، وكان الشوط الأول انتهى لصالح الفراعنة أيضا، بنتيجة 15-10، ليحصل المنتخب الوطني على نقطتين، ليرتفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن المجر التي احتلت المركز الخامس، في حين استمرت تونس بلا نقاط في المركز السادس.

وإذا تمكن المنتخب الوطني من حصد المركز السابع أمام إسبانيا، فسيصعد إلى الملحق المؤهل لأولمبياد طوكيو المقبلة، وفي حالة عدم احتلال مصر لمركز ضمن الـ7 الأوائل في المونديال، ستكون أمم إفريقيا المقبلة، السبيل الوحيد للتأهل للأولمبياد.

وسيصعد بطل إفريقيا مباشرة لأولمبياد طوكيو، فيما يلعب الوصيف والثالث تصفيات، مع وصيفي آسيا وأمريكا الجنوبية، ووصيف وثالث أوروبا، فضلا عن أصحاب المراكز من الثاني للسابع في كأس العالم.

يشار إلى أن المنتخب الوطني صعد للدور الرئيسي بالمونديال، بعدما حل ثالثا في المجموعة الرابعة، ضمن منافسات دور المجموعات بالمرحلة الأولى، والتي تصدرتها السويد بـ10 نقاط (سجلت 151 هدفًا فيما استقبلت 111 هدفًا)، فيما حلت المجر ثانيًا برصيد 6 نقاط (سجلت 151 هدفًا فيما استقبلت 138 هدفًا)، بينما حل الفراعنة بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط (سجل 132 هدفًا فيما استقبل 133 هدفًا).

وتضم قائمة المنتخب الوطني 18 لاعبًا هم: كريم هنداوي، محمد عصام الطيار، عمر الوكيل، كريم أيمن، علي زين، يحيى الدرع، عبد الرحمن فيصل، عمر حجاج، إسلام حسن، أحمد خيري، أحمد الأحمر، يحيى خالد، محمد سند، أكرم يسري، إبراهيم المصري، محمد ممدوح هاشم، وسام سامي نوار، محمد جمال، وبقى في القاهرة، الثنائي محمد علي، حارس مرمى الزمالك، وباهر البدراوي لاعب فريق طلائع الجيش، تحسبًا لأي استدعاء للسفر خلال البطولة.

ويرأس بعثة المنتخب الوطني في بطولة العالم مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد، ويضم الجهاز الفني: الإسباني ديفيد ديفيز، مدربا، حسين زكي، هاني الفخراني مدربين مساعدين، وفينيو لوزارت مدرب الحراس، ونور أبوزيد المدير الإداري، ومحمد شوقي طبيبا للمنتخب، ومحمد إمام محلل الأداء.

- إسبانيا × مصر الساعة الـ6.30 مساءً (تحديد المركز السابع)

- كرواتيا × السويد الساعة الـ9.30 مساءً (تحديد المركز الخامس)

