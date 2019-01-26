شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤدي مرانه عصر اليوم استعدادًا لوادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم السبت، استعدادا لمواجهة وادي دجلة التي تقام يوم الإثنين المقبل، في إطار مواجهات الجولة العشرين في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الأوروجوياني، مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، على منح اللاعبين أكبر عدد ساعات من الراحة لالتقاط الأنفاس بإقامة مران الفريق أمس صباحا ثم استئنافه اليوم السبت في الرابعة عصرا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي على استاد الجيش ببرج العرب والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة في بطولة الدوري، فيما ب