شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يتحدث عن موقف رباعي الفريق من مباراة دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعد سمير وصلاح محسن جاهزان لمباراة وادي دجلة، المحدد لها بعد غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة العشرين من مباريات الدوري الممتاز.

وأضاف «محمود»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن سعد تواجد في قائمة الفريق في مباراة مصر المقاصة الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية، وتبقى مشاركته في يد الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، مؤكدًا أن هناك تمهلًا في قرار الدفع باللاعبين العائدين من الإصابات.

وأوضح أن صلاح محسن جاهز أيضًا بعد عودته للتدريبات الجماعية، وتبقى مشاركته أيضًا في يد لاسارتي.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن الثنائي جيرالدو وهشام محمد انتظما في التدريبات الجماعية أمس، ويتم تجهيزهما في الوقت الحالي للمرحلة المقبلة بعد للتعافي من الإصابة.