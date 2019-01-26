شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح آخر تطورات حالة محمد محمود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يعود محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من ألمانيا خلال الأيام القادمة، من أجل البدء في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي التي أجراها مؤخرًا في ألمانيا.
ويعود اللاعب وبرفقته برنامج تأهيلي خاص، وضعه الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية، حتى يبدأ اللاعب في تنفيذه من أجل التعافي من الإصابة.
ويشمل البرنامج التأهيلى مجموعة مختلفة ومتنوعة من الوحدات العلاجية والتأهيلية التي سيتم وضعها صمن جدول يلتزم اللاعب بتنفيذه فور العودة إلي القاهرة.
يذكر أن محمد محمود أجرى جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا في ألمانيا.
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