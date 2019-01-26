شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أبرز لمسات ومهارات «زيزو» لاعب الزمالك الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالزمالك، تعاقد النادي مع اللاعب أحمد سيد «زيزو»، صانع ألعاب فريق مورينسي البرتغالي، لمدة ثلاث مواسم ونصف، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بناء على طلب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق. وأعد الموقع الرسمي للنادي فيديو لأبرز لمسات ومهارات لاعبه الجديد لتعريف الجمهور به.

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