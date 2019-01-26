شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يقود بيراميدز فنيًا أمام الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، تولي أحمد حسن، الإدارة الفنية للفريق خلال مباراة الداخلية المقبلة، المقررة 4 فبراير المقبل، حيث يتولى المدير الفني الجديد رامون دياز قيادة الفريق في المباراة التالية.

وكتب «آل الشيخ» في صفحته على موقع «فيس بوك»: تم التوقيع مع المدرب الكبير رامون دياز وفريق تدريبي كامل من ٨ أعضاء، وسيكون من الحضور في مباراة الداخلية ويستلم الفريق بعدها، مدرب بيراميدز في ماتش الداخلية الكابتن أحمد حسن«.