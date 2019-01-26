شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يؤجل جولته التفقدية لملاعب أمم أفريقيا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تأجيل الجولة التفقدية التي سيقوم بها مسؤولو «كاف» لملاعب كأس الأمم الأفريقية في مصر. وكان من المقرر أن تجري لجنة من «كاف» زيارات للملاعب التي ستستضيف المباريات والتدريبات خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية الأسبوع الجاري، وتقرر تأجيلها لمدة أسبوع.

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