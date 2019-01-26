شكرا لقرائتكم سان سيرو يحتضن قمة نابولى وميلان اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتضن ملعب سان سيرو قمة مباريات الجولة 21 من الدورى الإيطالى عندما يحل نابولى ضيفًا على ميلان فى التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

يحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة خلف يوفنتوس صاحب الصدارة بفارق 9 نقاط، بينما يحتل ميلان المركز الرابع برصيد 34 نقطة، ويتفوق بفارق نقطة واحدة على روما صاحب المركز الخامس ونقطتين على لاتسيو صاحب المركز السادس، وثلاث نقاط على أتلانتا صاحب المركز السابع.

وتشهد مباراة اليوم عودة كاليدو كوليبالي مدافع نابولي للمشاركة بعد الغياب عن مباراتين إثر طرده خلال المباراة أمام إنتر ميلان، ومن المتوقع أن يبدأ كارلو انشيلوتى المدير الفنى للفريق مباراة اليوم بالتشكيل التالي..

ميريت؛ هيساج، ألبيول، كوليبالي، غلام؛ كاييخون، فابيان، دياوارا، زيلينسكى؛ إنسينى، ميليك.

فيما ينتظر أن يسجل كريستوف بياتيك الظهور الأول مع ميلان بعدما انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادماً من جنوى، لتعويض رحيل هيجواين إلى تشيلسى، وقد يبدأ جينارو جاتوزو مدرب ميلان مباراة اليوم بتشكيل يضم: دوناروما؛ كالابريا، موساتشيو، رومانيولي، رودريجيز؛ كيسي، باكايوكو، باكيتا؛ سوسو، بياتيك، كالهانوجلو.