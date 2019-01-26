الاتحاد السعودى يدرس تقليل عدد الأجانب

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جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يعتزم تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل، إلى ستة وربما خمسة لاعبين.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس خيارين تمهيداً لإعتماد أحدهما بداية من النسخة القادمة من مسابقة الدوري السعودي ويتمثل الخيار الاول السماح لكل ناد بتسجيل ستة لاعبين أجانب، من بينهم الحارس الأجنبي، أو تسجيل خمسة لاعبين أجانب فقط بتواجد الحارس، مشيرة إلى أن الخيار الأول هو الأقرب.

وتشهد النسخة الحالية من مسابقة الدوري السعودي مشاركة 8 لاعبين أجانب فى كل ناد، بعدما كان عددهم أربعة فقط لكل نادٍ، من بينهم لاعب آسيوي.

وأضافت الصحيفة أن خروج منتخب السعودية من دور الـ 16 في بطولة كأس اسيا المقامة حالياً في دولة الإمارات لعب دوراً في تفكير الاتحاد السعودي بتقليص اللاعبين الاجانب بداية من الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن النسخة الحالية من مسابقة الدوري السعودي تشهد مشاركة العديد من اللاعبين المصريين أبرزهم محمد عبد الشافى مع الاهلي، ومحمد عطوة مع الرائد، وحسين السيد مع الاتفاق.