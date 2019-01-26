شكرا لقرائتكم سعد وصلاح جاهزان لمواجهة دجلة.. وفحص دقيق للكابيتانو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد محمود طبيب الأهلى أن سعد سمير وصلاح محسن لاعبا الفريق جاهزان لمباراة وادى دجلة المحدد لها بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة العشرين من مباريات الدوري الممتاز.

وأضاف أن سعد سمير تواجد في قائمة الفريق في مباراة مصر المقاصة الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية وتبقي مشاركته في يد الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي مؤكدا أن هناك تمهلا في قرار الدفع باللاعبين العائدين من الإصابات.

وأوضح أن صلاح محسن جاهز أيضا بعد عودته للتدريبات الجماعية وتبقي مشاركته أيضا في يد لاسارتي، مشيراً الى أن الثنائي جيرالدو وهشام محمد انتظما في التدريبات الجماعية أمس ويتم تجهيزهما في الوقت الحالي للمرحلة المقبلة بعد للتعافي من الإصابة.

في ذات السياق، قال خالد محمود طبيب الأهلى أن حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق يؤدي برنامجه التأهيلي بصورة طيبة للتعافي من الإصابة في أنكل القدم، مضيفاً ان الجهاز الطبي لن يتعجل في إعلان جاهزية اللاعب للعودة من جديد للتدريبات الجماعية والمباريات قبل التأكد تماما من سلامته وتعافيه من الإصابة.

وأوضح طبيب الأهلى أن اللاعب سيخضع لفحص طبي دقيق للغاية بعد إنهاء برنامجه التأهيلي من أجل حسم جاهزية اللاعب للعودة من جديد للتدريبات الجماعية خاصة وأن الإصابة في الانكل تحتاج إلى التمهل من أجل التعافي منها بشكل جيد.