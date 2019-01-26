شكرا لقرائتكم هل يمنح الأهلي عبد الله السعيد "قُبلة الحياة" في العودة للفراعنة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الإستعانة بعبدالله السعيد لاعب بيراميدز خلال معسكر شهر مارس المقبل الذى يخوض خلاله المنتخب الوطني الأول مباراتين فى شهر مارس الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 أو 24 فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تأهل لها الفراعنة رسمياً، ثم ودية نيجيريا يوم 26.



نجح عبدالله السعيد فى إحراز هدف فى مرمى الأهلى فى اللقاء الذى شهد فوز بيراميدز 2 / 1 ، إلى جانب صناعته أكثر من هدف.

ووفقا للمصدر فإن تفكير الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري فى ضم عبدالله السعيد بات واقع بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه بخلاف إصابة محمد محمود لاعب الأهلى بالرباط الصليبي والذى كان يتم تجهيزه لخلافة السعيد.

وإذا عاد السعيد للمنتخب الأول سيكون للأهلي دوراً مهماً سواء بتألق اللاعب أمام ناديه السابق وهو التألق الذى أعاد السعيد لدائرة الضوء والنجومية كما أن إصابة محمد محمود نجم الأهلي الجديد سيكون لها دور في عودة السعيد الذى تألق من قبل مع الأهلي ورحل منه لأهلي جدة السعودي على خلفية أزمة توقيعه للزمالك.