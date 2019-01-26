شكرا لقرائتكم أبو تريكة "ضيف شرف" حفل الأفضل في 2018 بموريتانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل محمد أبوتريكة نجم الكرة المصرية المعتزل إلى العاصمة الموريتانية "نواكشوط" لحضور حفل الاتحاد الموريتاني لكرة القدم لتوزيع جوائز الافضل لعام 2018، والمحدد له اليوم، السبت. كما وصل إلى العاصمة الموريتانية "نواكشوط"، النجم الكاميروني صامويل ايتو للمشاركة في حفل الجوائز الذي سيقام في حضور أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم. جدير بالذكر أن منتخب موريتانيا صعد للنسخة القادمة من بطولة كأس الامم الافريقية التي تستضيفها مصر الصيف المقبل وذلك للمرة الاولى في التاريخ.

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